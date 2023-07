A Siracusa il black out elettrico sta creando disagi alla viabilità

Il caldo ha fatto sciogliere i cavi interrati e una parte della città di Siracusa è rimasta senza elettricità. Le zone più colpite sono quelle tra viale Teracati e via Necropoli Grotticelle e l’area compresa tra via Polibio, via Tisia, via Pitia e viale Tica. Tra le oltre 5000 utenze interessate dal problema c’è stata anche la caserma dei carabinieri di viale Tica. In merito all’area di via Polibio e via Tisia, il problema è stato temporaneamente risolto utilizzando un gruppo elettrogeno. Una macchina che, però, va caricata a gasolio ogni quattro ore. Per la zona di viale Teracati è stato allestito un grosso cavo sulla carreggiata, al punto che il Comune di Siracusa è stato costretto a chiudere il tratto tra viale Teracati, viale Santa Panagia e viale Scala Greca.

«I veicoli che percorrono viale Teracati dovranno proseguire dritto per viale Santa Panagia, mentre chi proviene da viale Scala Greca dovrà proseguire dritto per via Necropoli Grotticelle». Sono queste le indicazioni che ha dato il sindaco di Siracusa Francesco Italia. La chiusura della strada comporterà dei disagi non solo alla viabilità locale, considerato che si tratta di una arteria molto importante della zona Nord, ma anche il trasporto pubblico, specie verso l’aeroporto di Catania. Intanto, i tecnici dell’Enel sono al lavoro per risolvere in modo definitivo il problema. La soluzione è quella di realizzare dei bypass per legare i cavi non distrutti dall’ondata di calore di questi giorni.