Black out elettrico a Siracusa, doppio guasto in un cavo interrato

«A Siracusa è in corso un doppio guasto su un cavo interrato che causa la disalimentazione anche dei clienti che precedentemente erano stati rialimentati tramite il posizionamento e l’utilizzo di un cavo attrezzo. Per limitare i disagi è in corso la stesura di un ulteriore cavo attrezzo che consentirà, a breve, di rialimentare la maggior parte dei clienti interessati». Lo rende noto E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, dopo il guasto che ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica da ore in una zona centrale a Siracusa. E-Distribuzione informa che ha potenziato «ulteriormente il numero di risorse messe in campo per mitigare l’effetto della eccezionale ondata di calore in atto sulla regione Sicilia».