Siracusa, minaccia di morte e violenta la sua ex compagna davanti alla figlia minorenne

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale aggravata, furto e revenge porn ai danni della ex compagna. Sono questi i reati per cui è finito in carcere un 38enne di origine siracusana che è stato arrestato dagli agenti della polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa.

Nel corso delle indagini, che sono partite dopo una denuncia, è stato accertato che la donna già da alcuni mesi avrebbe subito maltrattamenti da parte dell’ex compagno. Il 38enne, anche in presenza della figlia minore della coppia, avrebbe minacciato, insultato, offeso e picchiato la donna. In diverse occasioni, l’uomo avrebbe raggiunto la casa della vittima e, dopo il rifiuto di lei a farlo entrare, lo avrebbe fatto arrampicandosi dalla finestra.

La donna ha raccontato agli inquirenti anche svariati episodi in cui sarebbe stata minacciata di morte dall’ex compagno che avrebbe mandato anche dei messaggi vocali con questo contenuto intimidatorio pure ad altre persone. In un caso, le minacce di morte alla donna sarebbero state dette direttamente alla figlia minorenne. L’uomo è stato arrestato anche per una violenza sessuale ai danni della ex compagna, che avrebbe compiuto anche davanti alla figlia minore. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti numerosi elementi a riscontro delle dichiarazioni della vittima. Il 38enne è stato portato nel carcere di Cavadonna a Siracusa.

