Sindaco di Ragusa entra in Forza Italia: «Una scelta di coerenza e visione europeista»

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha ufficializzato oggi la sua adesione a Forza Italia, durante un incontro avvenuto a Roma alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani e del segretario regionale siciliano Marcello Caruso. Una scelta che, secondo Tajani, rappresenta «una prestigiosa conferma dell’ottimo lavoro che il partito sta svolgendo a livello nazionale», sottolineando anche come Forza Italia stia consolidando la propria capacità di attrarre figure di spicco radicate nei territori, «persone appassionate e competenti».

«Questo passaggio – ha dichiarato il leader azzurro – ci permetterà di essere ancora più espressione dei territori, dei loro bisogni e delle loro potenzialità, rafforzando la nostra capacità di rappresentanza e confermandoci come luogo accogliente ed inclusivo». Dal canto suo, il segretario regionale Caruso ha evidenziato il significato politico dell’adesione: «Oggi Forza Italia si conferma la casa naturale dei liberali e dei moderati, nel solco del pensiero del presidente Berlusconi. L’ingresso di Cassì non è solo un fatto politico, ma un arricchimento per tutto il partito».

Cassì, ex campione di basket e sindaco dal 2018, ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta:

«Ho scelto Forza Italia perché è il partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata, alla mia visione europeista e al mio stile di governo. La politica si fa con le persone e per i territori, e oggi Forza Italia mi permette di restare fedele ai principi che mi hanno sempre guidato: concretezza, rispetto istituzionale e attenzione al bene comune». Caruso ha concluso definendo l’adesione del primo cittadino ibleo come «un segnale forte», affermando che «il nostro progetto, fondato su pragmatismo e servizio al territorio, continua ad attrarre le migliori energie».