Temperature in aumento, preallerta per rischio incendi in Sicilia. Possibili ondate di calore nel Palermitano
Pericolosità media per rischio incendi in tutte le province siciliane. Lo ha stabilito la protezione civile regionale in un bollettino diramato per la giornata di domani, sabato 9 agosto. Preannunciando «temperature in generale ulteriore aumento, con valori massimi elevati sulle zone interne», con 35 gradi di media nell’Isola. Per quanto riguarda le ondate di calore, invece, il livello 1 di rischio – comunque non rilevante per la salute della popolazione, ma di preallerta – è stato attribuito alla sola provincia di Palermo. Con un’umidità minima ai bassi strati tra il 20 e il 40 percento.