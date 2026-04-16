Due arresti a Catania: nascondevano 3 kg di marijuana e 2,5 di hashish

16/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A Mascali, in provincia di Catania, la polizia, nell’ambito di controlli antidroga effettuati in tutto il territorio provinciale, ha arrestato due corrieri della droga di 62 e 43 anni, fermati mentre stavano consegnando 3 chili di marijuana e 2,5 chili di hashish. Il 62enne ha accostato improvvisamente l’auto fermandosi accanto a un altro veicolo con il 43enne alla guida. Dopo poco si è verificato uno scambio di due buste di plastica, prima di riprendere la marcia.

Gli agenti hanno quindi sbarrato la strada a entrambi i conducenti, li hanno indentificati e hanno perquisito i veicoli. Recuperate le due buste in plastica nell’auto del 43enne, all’interno trovati anche 25 panetti di hashish del peso complessivo di 2,5 chilogrammi. Ritrovati anche 3 involucri sottovuoto con 3 chili di marijuana. Tutta la droga è stata sequestrata e i due conducenti arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 62enne e il 43enne sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

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