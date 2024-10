In Sicilia cinque incidenti stradali in poche ore: quattro persone morte e tre in gravi condizioni

Nelle ultime ore sulle strade siciliane si sono verificati cinque incidenti gravi: quattro persone sono morte, tre sono in ospedale in gravi condizioni. Venerdì a Partanna, in provincia di Trapani, il 25enne Calogero Ingoglia ha perso il controllo della sua moto, ha sbattuto a terra ed è morto. Ingoglia era con un suo amico, che è restato gravemente ferito ed è stato portato in ospedale a Palermo. Un altro motociclista è morto qualche ora dopo sulla strada statale 117 Centrale Sicula: il 33enne è precipitato da un viadotto all’altezza del Comune di Reitano, in provincia di Messina. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la moto si sia scontrata con un’auto. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania un motociclista ha avuto un incidente autonomo all’altezza di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Stando alle prime informazioni, il 57enne ha rischiato di perdere un braccio: ora è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo e la sua prognosi è riservata.

Domenica pomeriggio una 22enne di origine islandese, che si trova a Catania nell’ambito del programma Erasmus, è stata investita da un’auto mentre attraversava la Circonvallazione cittadina. La studentessa è stata portata in gravi condizioni al Policlinico di Catania: la sua prognosi è riservata. Nella tarda mattinata di oggi – lunedì 7 ottobre – uno scontro tra un’automobile e un’autocisterna ha causato la morte di due persone. L’impatto tra i due mezzi ha generato un incendio, che ha coinvolto anche parte della vegetazione ai lati della strada.