Chiusa l’autostrada A19 in direzione Palermo. Incidente autonomo nei pressi di Termini Imerese

La carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico per un incidente autonomo, in corrispondenza del territorio comunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Per consentire le operazioni di recupero del mezzo e del ripristino delle condizioni di sicurezza, il traffico è deviato verso l’uscita obbligatoria dell’agglomerato industriale al chilometro 36,900, per poi proseguire lungo la statale 113 in direzione Trapani e riprendere l’A19 allo svincolo di Termini Imerese. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

Stando alle prime informazioni la vittima del sinistro è un motociclista di 57 anni che nello scontro ha rischiato di perdere un braccio. I sanitari del 118 l’ho hanno intubato e lo hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico. La prognosi è riservata.