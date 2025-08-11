Foto di Regione Siciliana

Sicilia: al via le assunzioni di 255 agenti del Corpo Forestale

11/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Via libera all’assunzione di 255 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana nel corso del 2025. Lo ha stabilito il governo Schifani apprezzando, nella seduta odierna di giunta, la proposta di scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale del 2021, avviata utilizzando le risorse previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027. Altri 114 idonei potranno successivamente entrare nel Corpo forestale nel 2026. Le assunzioni, nel biennio, saranno in tutto 369. Nei prossimi mesi, l’organico si rafforzerà con i 46 vincitori iniziali del concorso e con 208 nuovi reclutamenti, dei quali 20 unità in comando e 188 provenienti dallo scorrimento della graduatoria. Una sola unità sarà integrata in ottemperanza di una sentenza del tribunale di Termini Imerese, in seguito a contenzioso.

«Oggi – afferma l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino – viene compiuto quel passo avanti atteso da tempo nella riforma e nella riorganizzazione del settore, un punto di svolta nella soluzione delle criticità derivanti dalla carenza di personale. Abbiamo puntato a velocizzare le assunzioni attraverso lo scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso, facendo leva su una recente norma nazionale. Otteniamo così un notevole risparmio di tempo e di risorse per la pubblica amministrazione e andiamo incontro alle legittime aspettative di tanti giovani siciliani risultati idonei». Propedeutica all’avvio delle procedure di assunzione sarà l’approvazione del rendiconto della Regione. A rendere possibile lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato nel 2021, una norma nazionale (decreto legge del 14 marzo 2025) applicabile dall’amministrazione regionale.

