Siccità, nono giorno di protesta a Caltanissetta. E il sindaco si sente male in diretta Tv

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha accusato un malore durante la diretta della trasmissione L’aria che tira su La7 sull’emergenza idrica che da mesi sta colpendo la città.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stata inviata un’ambulanza. Il sindaco all’improvviso è diventato pallido chiedendo di interrompere la diretta. Dopo l’intervento dei sanitari si è ripreso.

Oggi a Caltanissetta è il nono giorno di proteste in piazza per la distribuzione idrica che in alcune contrade non avviene da tre mesi e in città con turni che raggiungono i dieci giorni.