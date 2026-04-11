Tribunale di Catania

Momenti di tensione questa mattina davanti al Tribunale di piazza Giovanni Verga, a Catania. Qui davanti un uomo con insistenza ha prima chiesto di accedere agli uffici della procura di parlare con il procuratore Francesco Curcio. Poi, invitato ad allontanarsi, con un gesto improvviso si è cosparso di benzina manifestando l’intenzione di volersi dare fuoco. L’uomo è stato prontamente fermato dagli agenti delle scorte in servizio al Palazzo di giustizia e identificato della questura.