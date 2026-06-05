Foto di polizia

Sgominato nel Siracusano gruppo criminale giovanile

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dalle prime ore del mattino, la polizia di Siracusa sta eseguendo delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tutti residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 ed i 24 anni, accusati a vario titolo dei reati di ricettazione, introduzione di materiale illecito all’interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

«Il gruppo si è evidenziato per la commissione, anche con la minaccia delle armi, di gravi violenze perpetrate nei confronti di gruppi rivali e per lo spaccio di droga nel territorio avolese», dicono dalla questura. L’operazione, condotta dagli investigatori della squadra mobile della questura di Siracusa e del commissariato di Avola, è coordinata dalla procura del capoluogo aretuseo.

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