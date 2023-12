Sgombero consultorio e studentato, delegazione incontra il sindaco. «Passo importante, ma non ci basta»

Nel pomeriggio del 27 Dicembre una delegazione del consultorio Mi Cuerpo es Mio e dello Studentato 95100 ha incontrato il sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Dopo l’intervento al consiglio comunale avvenuto giovedì 21 dicembre che ha comportato l’interruzione della seduta consiliare e tensione in aula, il consultorio Mi Cuerpo es Mio e lo Studentato 95100 sono riusciti a interpellare direttamente il Sindaco e l’amministrazione comunale sullo sgombero dei locali di via Gallo e via sant’Elena del 5 dicembre dopo un lungo silenzio delle istituzioni.

Oggi si è tenuto l’incontro con il sindaco Trantino, ne parla Lara presente all’incontro come volontaria del consultorio: «L’incontro di oggi con il sindaco è stato un passo importante per la vicenda che ci ha coinvolte, visto l’assenza degli ultimi 20 giorni da parte del Comune. Questo però non ci basta, servono risposte concrete in tempi molto celeri, non possiamo aspettare più di quanto già è stato fatto, il 20 gennaio si dovrà avere un luogo definito in cui poter svolgere le attività. Ad oggi stiamo continuando grazie alla solidarietà che è pervenuta da tutta la città che è venuta a sostenerci anche durante tutto l’incontro. Non fermeremo in alcun modo il lavoro fatto fino ad adesso, continueremo a porre l’accento sulle esigenze della città e sulla necessità di riavere degli spazi che rispondono realmente ad esse».

Nel frattempo si è svolto sotto il Comune un presidio in solidarietà al consultorio Mi Cuerpo es Mio e allo Studentato 95100 partecipato da decine e decine di persone. Durante il presidio è continuata la raccolta firme a sostegno dei progetti e per la richiesta di affidamento dei locali, oltre a diversi interventi al microfono che hanno ribadito il valore sociale di queste realtà e narrato ai passanti i fatti accaduti dallo sgombero del 5 Dicembre ad oggi. Si è inoltre rilanciato all’ assemblea pubblica cittadina di giorno 29 alle ore 18:30 in via Verona 84.