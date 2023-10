Comiso, scoperta una famiglia che occupava un appartamento abusivamente

Sequestrato un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari a Comiso, occupato abusivamente da tempo da una famiglia del luogo. In particolare, è stata valutata la posizione di una persona che, pur non avendone titolo, occupava l’immobile con i figli maggiorenni. Si tratta di un 56enne che risultava residente in un altro indirizzo. I servizi di osservazione hanno portato alla conferma che si trattasse di occupazione abusiva. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di sequestro preventivo dell’immobile assegnando all’attuale occupante un termine per liberare l’alloggio e metterlo a disposizione, pena lo sgombero coatto, di chi sia in possesso dei requisiti per l’assegnazione, in quanto iscritto alle graduatorie previste dalla normativa di settore.

