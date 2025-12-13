Foto di carabinieri

Sfruttamento della prostituzione, arrestato 57enne. Organizzava incontri con annunci online

13/12/2025

Un uomo di 57 anni è stato arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. In azione i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sfruttamento della prostituzione: le indagini

Le indagini hanno avuto inizio da una denuncia presentata da un cittadino che, aveva notato nei pressi dell’abitazione in uso all’indagato, un continuo viavai di diversi uomini nell’arco di poche ore. Da agosto a settembre 2025, gli investigatori hanno messo in campo una serie di attività, tra cui intercettazioni telefoniche. L’uomo, approfittando della vulnerabilità psicologica della sua convivente, ha orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale, gestendo in modo sistematico la prostituzione.

Gli annunci online e i compensi

Attraverso annunci online il 57enne ha procacciato clienti, fornendo dettagli sulle prestazioni, i costi – fino a 100 euro – e i luoghi in cui si svolgevano gli incontri che, avvenivano sia presso l’abitazione della coppia sia presso il domicilio degli avventori. «Unico requisito imposto dall’uomo era la sua partecipazione o presenza durante gli atti sessuali, evidenziando un controllo opprimente sulla vittima», specificano in una nota stampa i carabinieri.

