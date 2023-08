Sferracavallo tra incendi e divieti di balneazione. Comitato di cittadini: «Un incontro per trovare soluzioni»

«L’estate di Sferracavallo è stata contrassegnata dai divieti di balneazione nel tratti di mare degli scivoli e dagli incendi che hanno distrutto flora e fauna nella pineta di Pizzo Manolfo e nella riserva naturale orientata di Capo Gallo». Il comitato cittadino Il mare di Sferracavallo del borgo marinaro di Palermo ha organizzato per questo un’assemblea pubblica per il pomeriggio di martedì 8 agosto, a partire dalle 16.30, all’oratorio Santi Cosma e Damiano (al numero civico 117 di via Sferracavallo a Palermo).

Un incontro voluto e organizzato dagli abitanti della borgata marinara per discutere degli ultimi eventi che hanno interessato Sferracavallo: dagli incendi al divieto di balneazione. «L’incontro – spiegano gli attivisti del comitato – sarà l’occasione per decidere le iniziative da mettere in campo e per affrontare le note criticità della borgata, per trovare ogni possibile soluzione che possa migliorare la viabilità, il decoro, la sicurezza e il rispetto delle regole».