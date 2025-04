Sette chili di cocaina in uno zaino tra i rifiuti a Catania: droga per oltre 2 milioni di euro

Sette chili di cocaina, suddivisa in otto panetti, sono stati trovati dai carabinieri nel quartiere San Cristoforo di Catania. Il ritrovamento è avvenuto durante un’attività di perlustrazione in una zona interna del quartiere. I militari hanno notato uno zaino, apparentemente in ottime condizioni, appoggiato vicino a un cumulo di rifiuti in una via secondaria di San Cristoforo. Sebbene in parte occultato, lo zaino ha insospettito i carabinieri.

Individuato lo zaino, gli investigatori hanno attivato i protocolli di sicurezza, facendo intervenire una

squadra del nucleo artificieri del comando provinciale. Dopo il nullaosta degli specialisti, i militari hanno aperto lo zaino, ritrovando gli otto panetti di cocaina – per un peso complessivo di circa sette chili – che sono stati sequestrati. In base alle stime e alla purezza della sostanza, la droga avrebbe potuto fruttare oltre due milioni e mezzo di euro una volta suddivisa in dosi e immessa sul mercato dello spaccio.