Ragusa, una botola sotto il tavolo della cucina per arrivare nella serra di marijuana

Una botola coperta da un tappeto sotto il tavolo della cucina che porta, con degli scalini, a un locale sotterraneo molto ampio. Ed è proprio nello scantinato di una casa di Ragusa che i poliziotti, seguendo il fiuto dei cani antidroga Pablo e Malinois, hanno scoperto una coltivazione intensiva indoor con lampade, ventilatori, deumidificatori e impianti di irrigazione. Diciannove grandi vasi di terracotta con dentro le piante di marijuana, quella già essiccata sistemata in un barattolo e le infiorescenze appese sullo stendibiancheria. Per questo, gli agenti hanno arrestato un 27enne (M. A. sono le sue iniziali) per il reato di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 27enne era già noto alle forze dell’ordine per gli stessi precedenti penali specifici e gli agenti hanno avuto il sospetto che continuasse a portare avanti la sua illecita attività in quella casa. Le verifiche effettuate, anche insieme all’unità cinofila, hanno consentito di trovare quattro chili di marijuana. Se immessa sul mercato dello spaccio, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato più di 50mila euro. L’uomo è stato arrestato e per lui è stata poi convalidata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Articoli correlati