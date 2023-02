Serie tv I Leoni di Sicilia, dalla Regione arriva il via libera a 400mila euro come anticipo di finanziamento

Quattrocentomila euro a titolo di anticipazione del finanziamento pari al 40 per cento del contributo concesso. È questa la somma che la Regione Siciliana ha deciso di anticipare alle società Lotus production e alla compagnia Leone cinematografica, entrambe con sede a Roma, per la realizzazione della serie tv I Leoni di Sicilia, trasposizione sul piccolo schermo del fortunato romanzo storico scritto da Stefania Auci e pubblicato nel 2019. Un successo editoriale fatto di continue ristampe e oltre 650mila copie vendute. Protagonista la famiglia Florio e la loro ascesa industriale e sociale nella Palermo fra il XIX e il XX secolo. Le riprese per la serie televisiva sono cominciate durante la scorsa estate per una produzione esclusiva della piattaforma streaming di Disney+. Tra i protagonisti Miriam Leone, Michele Riondino, che interpreta Vincenzo Florio, e Paolo Briguglia nel ruolo di un adulto Ignazio Florio.

Nei giorni scorsi è arrivata la firma al decreto che sblocca 400mila euro di finanziamento. Somma che equivale al 40 per cento del contributo totale, pari a un milione di euro. Intervento, quello voluto dall’assessorato al Turismo, sport e spettacolo, che rientra in una specifica misura gestita dalla Sicilia film commission che ha come obiettivo quello di «incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola», si legge nel documento firmato dal dirigente Nicola Tarantino.

La dotazione finanziaria dell’intero avviso ammonta, invece, a 10 milioni e 800mila euro. Tra le serie tv finanziate, durante la prima finestra, con la stessa cifra che andrà a I Leoni di Sicilia, c’è anche Sabbia Nera, dal titolo del giallo della scrittrice netina Cristina Cassar Scalia. Alla società di produzione cinematografica Eurofilm, per la serie Il Registro, il contributo concedibile ammonta, invece, a 400mila euro. In questo avviso, come emerge dai documenti, ci sono anche quattro documentari, finanziati con cifre che vanno da 19mila a 79mila euro. Destinatari la Lazy Film per Opera Palermo, la SkylightItalia per un documentario sull’Etna, la società cooperativa Caucaso per Il respiro del vulcano e infine la cooperativa Arbash per l’opera del titolo Woorking class hero. Nelle scorse settimane la Sicilia film commission è finita nell’occhio del ciclone per la realizzazione di Sicily, Women and Cinema. Progetto pensato per pubblicizzare la Sicilia, anche con una mostra fotografica, al festival cinematografico di Cannes, per il quale la Regione ha impegnato 3,7 milioni di euro. Cifra sulla quale la Corte dei conti ha aperto un fascicolo.