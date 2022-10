Serie D, guaio Paternò: squalificato il “Falcone-Borsellino”. Contro il Catania SSD in campo neutro e a porte chiuse

Avrebbe potuto e dovuto essere una grande festa di sport, ma la partita in programma domenica 23 ottobre alle 15:00 tra Paternò e Catania SSD avrà uno scenario totalmente diverso rispetto a quello per il quale si lavorava da giorni.

La sfida infatti non si giocherà allo stadio Falcone-Borsellino di Paternò, come decretato dal Giudice Sportivo, che ha imposto la squalifica del campo, con effetto immediato, e quindi l’obbligo a giocare la gara casalinga contro i rossazzurri in campo neutro e a porte chiuse.

Una decisione maturata a seguito di quanto accaduto nella partita contro il Licata: «Per avere – si legge nella nota diramata nel pomeriggio – propri sostenitori nel corso del primo tempo lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica».

Un problema di enorme portata, soprattutto perché parecchi tifosi avevano già acquistato i biglietti per la partita di domenica, valida per l’ottavo turno del Girone I di Serie D.

Lo avevano fatto anche moltissimi sostenitori rossazzurri, che avevano bruciato in poche ore i posti a disposizione nel settore ospiti.

Per loro la società paternese ha comunicato che chi ha acquistato i tagliandi tramite postoriservato.it riceverà automaticamente il rimborso, mentre quelli che li hanno comprati in altro modo potranno chiederlo tornando nei punti vendita.

Il Giudice sportivo ha inoltre inflitto un’ammenda al club paternese di 3.500€, determinando anche di disputare un’ulteriore gara casalinga, nel proprio campo ma a porte chiuse.

Nel frattempo Giovanni Ferraro ha diramato la lista dei convocati per la sfida che i rossazzurri giocheranno domani alle 18:30 al Massimino contro il Locri.

Rientra subito Jefferson, escluso nella scorsa partita per ragioni disciplinari e tornato a disposizione del tecnico etneo.

Questi i giocatori scelti dall’allenatore del Catania SSD:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

79 Jefferson

99 Sarao

Foto SerieD24