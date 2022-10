Serie D, Catania SSD in trasferta nella terza giornata. Attesa per la prima convocazione del neo arrivato, Vincenzo Sarno

È la vigilia della terza giornata del campionato di Serie D e domani alle 15:00 il Catania SSD scenderà in campo a Licata, per affrontare un match che si preannuncia ricco di insidie.

La squadra gialloblu conosce bene la categoria e inoltre avrà il desiderio di fare bella figura contro quella che è considerata da tutti come la formazione da battere.

Per gli uomini di Ferraro però l’impresa è possibile, soprattutto per la differenza di valori tecnici tra le due squadre, che sono stati evidenti anche con i precedenti avversari come Ragusa e San Luca.

I problemi più grossi arrivano dall’infermeria, dato che il Catania SSD si trova con ben sei infortunati, a partire da Litteri, a cui si aggiungono Scognamiglio, Chinnici, Chiarella, Di Grazia e Pino.

L’obiettivo resta quello dei tre punti, per tornare a Catania con una classifica ancor più consolidata, in vista del match infrasettimanale contro la Vibonese, in programma mercoledì 5 ottobre alle 15:00 al Massimino, dove si spera che molti degli undicimila abbonati riusciranno a esserci malgrado l’orario scomodo.

Per domani intanto c’è attesa per la prima convocazione di Vincenzo Sarno, la cui firma è stata ufficializzata dal Catania SSD nelle scorse ore.

Foto Catania SSD