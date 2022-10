Serie B, il Palermo delude ancora tra le mura amiche e sui social cresce il partito dei #coriniout

Scialbo e deludente. Sono questi gli aggettivi usati per descrivere lo 0-0 maturato ieri al “Barbera” tra Palermo e Cittadella.

Un risultato che, ben lungi dal muovere la classifica, ha lasciato in bocca ai tifosi il sapore amaro dell’occasione perduta. La seconda di fila dopo il 3-3 con il Pisa. Alla banda allenata da Corini servirebbe, però, una vittoria che possa allontanare dubbi e critiche. La sfida con i veneti invece che rappresentare uno step ulteriore di crescita, anche piccolo, rispetto al gara con i toscani, è sembrato un sostanziale passo indietro, aggravato dalla considerazione che il Cittadella non è sicuramente una corazzata, sebbene capace in precedenza, di strappare pareggi esterni anche a Brescia e Ascoli.

Non è bastato l’impegno a Brunori e compagni, che sembrano ancora in mezzo a quel guado, tattico e tecnico, imposto dal passaggio al 4-3-3 o affini, voluto dal tecnico bresciano, nel quale i nuovi acquisti non sono riusciti a dare, finora, l’apporto sperato.

Un bicchiere che l’allenatore rosanero, nel post partita, ha comunque giudicato mezzo pieno: «La qualità dell’avversario è sotto gli occhi di tutti, il Cittadella ha fatto una gara tosta. Loro sono esperti nella categoria, da 10 anni fanno la B. Il secondo tempo è stato più maschio. Non vedo un passo indietro rispetto alla gara contro il Pisa. Noi dobbiamo lavorare con forza ed inerzia per spostare la positività dalla nostra parte. Oggi stiamo cercando di portare più giocatori per avere più densità, possiamo fare meglio, ma la squadra c’ha provato fino alla fine. Poi dobbiamo sempre capire che c’è sempre un avversario davanti. Qualche difficoltà c’è stata. Il peso della vittoria che manca c’è e speriamo arrivi il prima possibile. Rimane qualche difetto strutturale sulla quale stiamo lavorando. In questa partita meritavamo di fare gol perché le conclusioni ci sono state da parte nostra».

Intanto la piazza continua a rumoreggiare. Il “Barbera” fischia e i social rosanero vedono proliferare l’hashtag #coriniout. Una situazione che costringe la squadra a non fare calcoli, a cominciare dalla prossima gara, in programma sabato, quando il Palermo sarà ospite del Modena.