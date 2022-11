Serie B, domani alle 16:15 Palermo in campo contro il Parma. Di Mariano e Gomes provano a stringere i denti

Un Palermo ritrovato dopo il successo di Modena scenderà in campo domani al Barbera nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, per affrontare il Parma.

Il fischio d’inizio è fissato per le 16:15 e sugli spalti sono attesi almeno ventimila spettatori, che confidano nella possibilità che la formazione rosanero possa trovare la continuità cercata ormai da tempo.

Corini spera che Brunori possa guidare la riscossa del suo Palermo, anche per aiutarlo a rafforzare la posizione in panchina.

Proprio il tecnico dei rosanero guarda con attenzione anche agli sviluppi che arrivano dall’infermeria, con Di Mariano che potrebbe rientrare e l’allarme legato al suo infortunio che sembra essere acqua passata.

Stop precauzionale invece per Gomes, ma la sensazione è che dopo una nuova valutazione delle sue condizioni anche per lui ci siano speranze di essere della partita.

Due possibili rientri importanti per Corini, che vuole i tre punti in un match dalle mille insidie, contro una delle squadre che puntano al ritorno immediato in Serie A.

Foto Palermo FC