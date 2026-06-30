Sequestrate 14 tonnellate di tonno rosso nell’operazione denominata Ghost landing della guardia costiera della Sicilia orientale a tutela della filiera della pesca. Non solo, nell’ambito della stessa operazione, sono stati contestati 80 illeciti amministrativi e sono stati trovati a sequestrati attrezzi da pesca irregolari o illecitamente detenuti. Per tutte le irregolarità sono state elevate sanzioni per circa 160mila euro.

L’operazione della guardia costiera

È il bilancio dell’operazione coordinata dalla direzione marittima di Catania della guardia costiera e condotta dai comandi compartimentali della Sicilia orientale per contrastare le attività illecite nella filiera della pesca. L’attività, svolta nel mese di giugno con controlli mirati in mare e sul territorio, ha visto

l’impiego di team di ispettori pesca della guardia costiera. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza a tutela delle risorse ittiche, della biodiversità marina, della legalità della filiera commerciale e a tutela della sicurezza dei consumatori. Così si è arrivati al sequestro di circa 14 tonnellate di tonno rosso.

Il sequestro del tonno rosso

Nel corso dei controlli, sono state accertate irregolarità nella pesca, nel trasporto e nella commercializzazione del tonno rosso. Una specie sottoposta a specifici limiti e autorizzazioni. In particolare, sono state rilevate l’assenza delle previste autorizzazioni ministeriali, la mancanza del sigillo di garanzia. E anche carenze nella documentazione necessaria a certificare tracciabilità e legale provenienza del prodotto. A carico dei comandanti di alcuni pescherecci sono state inoltre contestate sanzioni accessorie relative alla licenza di pesca e al titolo professionale. Le violazioni accertate rientrano tra le infrazioni gravi previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca.

Il prodotto sequestrato è stato sottoposto ad accertamenti sanitari da parte dei medici veterinari delle competenti aziende sanitarie provinciali. La parte idonea al consumo umano è stata destinata ad associazioni caritatevoli e di beneficenza. Per il prodotto non idoneo sono state avviate le procedure di smaltimento previste dalla normativa vigente. Il tonno rosso può essere pescato esclusivamente da unità autorizzate, nei limiti delle quote assegnate. E nel rispetto di stringenti obblighi documentali e di tracciabilità, dalla cattura fino alla commercializzazione.

Per rafforzare i controlli sulla provenienza del prodotto, è previsto l’obbligo di apposizione del sigillo di garanzia su ogni esemplare intero sbarcato da pescherecci autorizzati nei porti designati. L’operazione conferma il valore della vigilanza svolta dalla guardia costiera a tutela degli

stock ittici, della concorrenza leale tra operatori e dei consumatori, assicurando il rispetto delle regole lungo l’intera filiera della pesca.