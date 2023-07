Catania, 20 chili di cibo sequestrati in un forno di via Pacini. Multato il titolare

Venti chili di prodotti da forno sono stati sequestrati dai carabinieri di Catania all’interno di un’attività commerciale in via Pacini, in pieno centro storico del capoluogo etneo. Durante i controlli dei militari, il titolare dell’esercizio è risultato sprovvisto dell’apposita documentazione attestante la tracciabilità degli alimenti presenti. Per questo, all’uomo è stata elevata una multa da 1.500 euro. Sanzionato poi (con una multa di 2000 euro) anche il titolare di un bar in piazza Dante perché sprovvisto del piano di autocontrollo sanitario.