Cosmetici e giocattoli non sicuri: oltre 180mila prodotti sequestrati nel Palermitano

Oltre 180mila prodotti sono stati sequestrati dai finanzieri di Palermo in occasione di quattro controlli. Tra gli oggetti del sequestro rientrano prodotti per la persona, materiale casalingo, materiale elettrico, giocattoli e decorazioni a tema Halloween e Natale.

Il materiale sequestrato risulta non conforme poiché non riporta le indicazioni minime in lingua italiana visibili e leggibili, le informazioni sul luogo d’origine, le istruzioni per l’uso e il marchio CE che consente la commercializzazione del prodotto e il rispetto degli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. A essere coinvolti dai provvedimenti di sequestro sono i negozi di Campofelice di Roccella, Bagheria, Cefalù e Lercara Friddi. Quattro commercianti sono stati multati per oltre 110mila euro come previsto dal Codice del consumo e dalla disciplina specifica per il materiale elettrico e per i giocattoli.