Palermo: sequestrano e minacciano di morte un imprenditore per convincerlo a pagare il pizzo

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di

Palermo nei confronti di quattro palermitani. Due sono stati portati in carcere e gli altri agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sono indagati, a vario titolo, in concorso per sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata e atti persecutori in pregiudizio di un imprenditore palermitano. Per ottenere dei soldi, l’hanno sequestrato e minacciato di gettarlo in una botola di un casale di campagna. Gli investigatori hanno ricostruito i pestaggi e le minacce nei confronti dell’imprenditore, nel suo ciclomotore gli indagati avevano installato un localizzatore.