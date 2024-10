Sequestrati 53mila accessori e giocattoli per Halloween nel Siracusano

Oltre 53mila articoli tra giocattoli e decorazioni per Halloween sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Siracusa. Le indagini, condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Lentini, hanno riguardato due esercizi commerciali a Lentini e Francofonte, nel Siracusano.

Durante le ispezioni, sono stati sequestrati più di 53mila giocattoli con decorazioni e accessori per Halloween, per un valore di decine di migliaia di euro. I prodotti ritirati dal mercato erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal Codice del consumo. Più in dettaglio, le confezioni non presentavano le informazioni obbligatorie nella lingua italiana né le dovute avvertenze sui rischi di soffocamento legati alle componenti di piccole dimensioni.