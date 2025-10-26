La droga negli scatoloni in garage: un sequestro da otto chili nel Catanese

26/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Otto chili di droga nascosti negli scatoloni sequestrati a Guardia Mangano, frazione di Acireale (in provincia di Catania). I carabinieri hanno arrestato un 27enne sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di marijuana destinata allo spaccio.

Le indagini sul giovane sospettato

Con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi e il fiuto del cane antidroga King, i militari hanno raccolto elementi utili su un possibile traffico di sostanze stupefacenti. Affari nella zona di Santa Maria Ammalati, una frazione di Acireale, in provincia di Catania. In base agli indizi, i carabinieri hanno predisposto attività di monitoraggio. In questo modo, l’attenzione si è concentrata sull’abitazione di un giovane sospettato. Così è stato organizzato un servizio per approfondire le ipotesi investigative e sono state perquisite l’abitazione e l’auto del 27enne.

Otto chili di droga sequestrati negli scatoloni

Nel garage, il cane King ha indirizzato il suo conduttore verso uno scatolone contenente otto buste di plastica sigillate piene di marijuana. Per un peso complessivo di 4,110 chili. Le ricerche sono poi state estese all’intera proprietà. E hanno portato al ritrovamento di un secondo scatolone. All’interno sei buste sigillate per un peso di più di tre chili di marijuana, nascosto negli ambienti del piano superiore. Un altro chilo della stessa sostanza stupefacente è stato trovato in un altro locale, insieme a un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Complessivamente, quindi, i carabinieri hanno sequestrato oltre otto chili di marijuana pronta per essere immessa nel mercato illecito.

L’arresto

Le successive analisi di laboratorio hanno confermato un elevato contenuto di delta-9-Thc puro, ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, attestando così la natura stupefacente della sostanza sequestrata.
Sulla base degli indizi raccolti, il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
Leggi la notizia

Otto chili di droga nascosti negli scatoloni sequestrati a Guardia Mangano, frazione di Acireale (in provincia di Catania). I carabinieri hanno arrestato un 27enne sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di marijuana destinata allo spaccio. Le indagini sul giovane sospettato Con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi e il fiuto del cane antidroga […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]