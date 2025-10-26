Otto chili di droga nascosti negli scatoloni sequestrati a Guardia Mangano, frazione di Acireale (in provincia di Catania). I carabinieri hanno arrestato un 27enne sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di marijuana destinata allo spaccio.

Le indagini sul giovane sospettato

Con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi e il fiuto del cane antidroga King, i militari hanno raccolto elementi utili su un possibile traffico di sostanze stupefacenti. Affari nella zona di Santa Maria Ammalati, una frazione di Acireale, in provincia di Catania. In base agli indizi, i carabinieri hanno predisposto attività di monitoraggio. In questo modo, l’attenzione si è concentrata sull’abitazione di un giovane sospettato. Così è stato organizzato un servizio per approfondire le ipotesi investigative e sono state perquisite l’abitazione e l’auto del 27enne.

Otto chili di droga sequestrati negli scatoloni

Nel garage, il cane King ha indirizzato il suo conduttore verso uno scatolone contenente otto buste di plastica sigillate piene di marijuana. Per un peso complessivo di 4,110 chili. Le ricerche sono poi state estese all’intera proprietà. E hanno portato al ritrovamento di un secondo scatolone. All’interno sei buste sigillate per un peso di più di tre chili di marijuana, nascosto negli ambienti del piano superiore. Un altro chilo della stessa sostanza stupefacente è stato trovato in un altro locale, insieme a un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Complessivamente, quindi, i carabinieri hanno sequestrato oltre otto chili di marijuana pronta per essere immessa nel mercato illecito.

L’arresto

Le successive analisi di laboratorio hanno confermato un elevato contenuto di delta-9-Thc puro, ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, attestando così la natura stupefacente della sostanza sequestrata.

Sulla base degli indizi raccolti, il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Catania.