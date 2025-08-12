Maxi sequestro di cocaina e hashish in una casa disabitata a Floridia: valore 110mila euro

Foto pagina Facebook carabinieri

Colpo al traffico di stupefacenti a Floridia, dove i carabinieri hanno sequestrato circa un chilo di droga nascosta all’interno di un’abitazione disabitata. Il blitz, avvenuto durante un’operazione di controllo sul territorio, ha permesso di rinvenire 19 involucri di cocaina da 50 grammi ciascuno e 10 panetti di hashish da 100 grammi, tutti occultati con cura. Secondo le stime investigative, la sostanza, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato circa 110mila euro, infliggendo così un duro colpo allo spaccio locale. Le indagini, ancora in corso, puntano a identificare i responsabili e a fare luce sulla rete criminale dietro il traffico.