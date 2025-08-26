Sequestrate 4500 confezioni di cosmetici nel Catanese: creme viso «pericolose per la salute»

26/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Catania, al fine di contrastare la diffusione sul
mercato etneo di prodotti pericolosi per la salute, hanno eseguito un’attività ispettiva in un ingrosso di cosmesi nell’hinterland catanese. Lì i militari hanno trovato circa 4500 confezioni di cosmetici principalmente creme viso – privi di ogni certificazione attestante la sicurezza degli stessi a essere utilizzati senza provocare eventuali dermatiti o reazioni avverse. Inoltre sono state riscontrate carenze riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, quali la mancanza di estintori e del relativo certificato di prevenzione incendi nonostante nei locali fosse stoccata un’ingente quantità di liquidi infiammabili.
La titolare è stata segnalata all’autorità giudiziaria e amministrativa; mentre l’attività è stata sospesa sino all’ottenimento della documentazione antincendio e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

