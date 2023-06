Foto di Fabrizio Vanelli

Ramacca, sequestrati 35mila articoli non sicuri: giocattoli e bigiotteria

I finanzieri hanno sequestrato circa 35mila articoli considerati non sicuri e senza il marchio CE. Tra gli oggetti del sequestro penne giocattolo, palloncini, brillantini adesivi, tubi spara coriandoli, articoli di bigiotteria come orecchini e piercing. Tutti i prodotti sono stati sequestrati in negozi di una ditta gestita da un cittadino di origine cinese a Ramacca, nel Catanese. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio del Sud-est Sicilia per la multa prevista.