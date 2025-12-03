Oltre 13mila addobbi natalizi sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Messina. Nel corso dei controlli, prodotti e accessori sono risultati non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea. E, quindi, potenzialmente dannosi e pericolosi per la salute degli acquirenti e di chi li avrebbe utilizzati. Gli addobbi natalizi sequestrati a Messina dalle fiamme gialle hanno un valore complessivo di oltre 12.600 euro.

L’operazione che ha portato al sequestro degli addobbi natalizi a Messina rientra nell’ambito di un piano di interventi eseguito dalle fiamme gialle a tutela del mercato e della salute in vista delle festività natalizie. A seguito dell’attività, sono state contestate le violazioni amministrative nei riguardi di un titolare di un esercizio commerciale di Santa Teresa di Riva (nel Messinese), dove sono stati trovati gli articoli non conformi alle norme in materia di sicurezza prodotti previsti dal Codice del consumo,. Per questo si è proceduto alla segnalazione del trasgressore alla Camera di Commercio di Messina.

Nel dettaglio, i finanzieri hanno sequestrato 13.141 articoli natalizi. In particolare: decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon natalizi. Tutta questa merce, all’atto del rinvenimento, è risultata essere priva del contenuto minimo delle informazioni e delle indicazioni in lingua italiana. Per quanto riguarda il materiale elettrico, connotato dai requisiti della non conformità formale rispetto ai rigorosi standard previsti dalla normativa europea di settore.