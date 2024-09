San Berillo, interrotta attività abusiva di riparazioni auto in strada

Si era dato alle riparazioni di automobili direttamente in strada, senza alcuna autorizzazione. L’uomo, un 56enne è stato beccato dagli agenti di polizia mentre stava per eseguire alcune riparazioni su un mezzo. Decisive le segnalazioni dei residenti della zona compresa tra le vie Di Prima e Sada, a Catania.

Nello specifico, i cittadini facevano riferimento ad una vera e propria attività di riparazione auto svolta dal 56enne, originario del Senegal, in modo del tutto abusivo. Gli agenti hanno effettuato una serie di controlli su un’automobile che è risultata priva di copertura assicurativa. I poliziotti hanno esteso le verifiche a tutte le auto parcheggiate nei dintorni, accertando che altre due auto non avevano la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Anche in questo caso, le due auto sono state sequestrate e ai proprietari sono state notificate le relative contestazioni. Complessivamente, sono state fatte sanzioni per 2500 euro