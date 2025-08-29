Catania, segue e minaccia un turista dentro un B&b: arrestato un 36enne

29/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un turista è stato seguito all’interno di un bed and breakfast di viale Mario Rapisardi a Catania da un 36enne che poi è rimasto dietro la porta della sua camera, minacciandolo di entrare con la forza. Dopo una chiamata al numero unico per le emergenze (112), nel b&b sono arrivati i poliziotti che hanno arrestato un uomo di origine nigeriana per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo per violazione di domicilio e violenza privata.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato anche una coppia di turisti che ha affermato di essere stata minacciata poco prima dallo stesso uomo che voleva prenderli a pugni e che, poi, aveva seguito il turista all’interno della struttura ricettiva. Lì lo hanno trovato gli stessi poliziotti. Vedendoli, l’uomo avrebbe minacciato anche loro simulando il gesto dello sgozzamento con la mano. Per dimostrare le sue intenzioni, il 36enne avrebbe anche fatto intendere di nascondere un oggetto pericoloso in tasca, mostrando anche un fazzoletto sporco di sangue. L’uomo avrebbe poi tentato di scagliarsi contro i poliziotti che però sono riusciti bloccarlo.

La vittima ha formalizzato la querela e ha raccontato agli agenti di essere sceso in strada per recuperare del cibo consegnato a domicilio e di essere stato avvicinato dal 36enne che lo avrebbe afferrato per il braccio e seguito fino all’interno della struttura rincorrendolo, fingendo di avere con sé un coltello e provando a colpirlo con dei pugni. L’aggressore avrebbe afferrato addirittura un estintore della struttura scaraventandolo a terra, per spaventare ulteriormente la vittima. Il 36enne è stato arrestato dai poliziotti e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]