Proviamo a conoscere meglio il segno del Capricorno: dal mito alle caratteristiche. Decimo segno dello zodiaco, è l’unico – assieme al Cancro – a dare il nome a un tropico. Segno cardinale, porta con sé lo scoccare dell’inverno. Ed è nelle sue corde: del tutto allineato alla rappresentazione dell’essenza stagionale, in cui la virtù più preziosa, assieme alla resistenza, è la tenacia. Tendenzialmente è uno dei segni più maltrattati dello zodiaco a cui si attribuisce sempre una certa durezza e una simbologia poco aggraziata. Ma da dove arriva questa rappresentazione?

Il mito legato al segno del Capricorno

La tradizione astrologica fa riferimento al dio Pan che, come gli altri dei olimpici, preso dal fuggi fuggi generale per l’arrivo del temutissimo titano Tifone, decide di scappare mutando forma, per non essere riconosciuto dal mostruoso inseguitore. Il dio Pan assume le sembianze di uno stambecco ma, ritenendo ancora insufficiente lo stratagemma, vedendosi costretto a guadare un fiume, muta parte della sua forma in quella di un delfino, per meglio muoversi nelle acque. Lo stratagemma funziona, ma Giove – ritenendolo un baro eccessivamente furbo – lo condanna a rimanere per sempre nella forma ibrida che si è dato. Per aver usato più mezzi di quanti se ne fossero concessi gli altri dei.

Le caratteristiche del Capricorno

Non a caso, dunque, a partire dal mito, il segno del Capricorno ha tra le sue caratteristiche la tenacia. E l’uso di tutti i mezzi per ottenere l’obiettivo pratico richiesto alla salvezza o alla semplice miglioria della situazione. Ma è anche il segno posto sotto la protezione del pianeta Saturno, signore del tempo: sarà per questo che sono, tendenzialmente, molto longevi. Spesso troppo razionali e poco espansivi, si concedono poco alle relazioni con le persone. Ma sanno di essere una solida e onesta certezza affettiva, che spesso li rende prigionieri di un’etica quasi anacronistica. Ogni intento del Capricorno è costruttivo: è il segno del lavoro e della fatica ricompensata nel tempo. La loro generosità e il loro amore si esprimono nella voglia di restituire a chi amano certezza e solidità. È, insomma, un segno disposto a lavorare per tutti affinché tutti stiano bene. Il Capricorno è anche un grande stratega, che sa aspettare nel tempo le condizioni giuste.

L’oroscopo del Capricorno

Un vulcano sotto una montagna innevata è la rappresentazione più efficace per l’algido decimo segno zodiacale. Che sa stupire tutti per la sua immensa costruttività e generosità, centellinata a chi dimostra di non tradire l’etica e l‘onestà di cui ha bisogno per sentirsi amato. L’oroscopo completo del 2026 arriverà, ma possiamo anticipare che è un anno di ritrovata leggerezza per il Capricorno e di contatto spirituale importantissimo. Una nuova sfida lavorativa molto coinvolgente attraverserà i nati del segno, insieme a una vita che lascia più spazio al cuore e non si annulla nel lavoro. Sarà un anno decisivo per i sentimenti e per la consapevolezza di essere, finalmente, in una condizione in cui tutto si può affrontare.