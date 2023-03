Segnali stradali rubati e trasformati in arredi da giardino nel Messinese, denunciato un uomo

Segnali stradali trasformati in arredi da giardino. Per questo i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un uomo di San Filippo del Mela, in provincia di Messina. Nei giorni scorsi, i militari hanno ricevuto una denuncia di furto di due cartelli stradali e di quattro sacchetti di appesantimento che sarebbero stati rubati, una notte dopo l’altra, lungo la strada statale 113 nel territorio del Messinese. I segnali con le frecce e i sacchi erano stati sistemati in quell’area per indicare un tratto di strada pericoloso. Nel corso delle indagini, i cartelli sono stati individuati nel giardino di un uomo, non distante dal cantiere stradale, che ha ammesso le proprie responsabilità senza però riuscire a spiegare il motivo del suo gesto. I segnali stradali sono stati restituiti all’ente gestore del tratto stradale, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.