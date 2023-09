Seggiolini danneggiati al Massimino. Identificate e multate quattro persone. Continuano le indagini

Sono state identificate multate quattro persone che, durante la partita di calcio Catania-Crotone, avrebbero danneggiato i nuovi seggiolini istallati all’interno dello stadio Angelo Massimino nell’ambito dei lavori di riqualificazione della struttura. Adesso dovranno pagare delle somme che vanno da 100 a 500 euro. La Digos tuttavia sta continuano a indagare per risalire agli altri responsabili. I seggiolini danneggiati sono stati in tutto 17 e, dopo un post su Facebook del sindaco Enrico Trantino, gli ultras della curva Nord hanno annunciato di essere pronti a sostenere le spese per la sostituzione.