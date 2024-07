Catania, scontro tra due auto alla Playa. Guidatore ha perso il controllo del mezzo

Incidente stradale al viale Kennedy, a Catania, all’altezza del lido La Cucaracha. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un’altra vettura. Sul posto gli agenti della polizia municipale per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre dalle auto le persone coinvolte, che comunque non sarebbero ferite in maniera grave.