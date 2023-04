Giro di Sicilia, nella seconda tappa vittoria in volata di Niccolò Bonifazio

Niccolò Bonifazio della Intermarché Circus Wanty si è aggiudicato in volata la seconda tappa del Giro di Sicilia, la Canicattì-Vittoria di 193 chilometri, precedendo sul traguardo Vincenzo Albanese della Eolo Kometa Cycling Team e l’australiano Blake Quick del Team Jayco AlUla. Il ciclista piemontese ha tagliato il traguardo in 4 ore 28 minuti e 37 secondi anticipando nettamente di potenza gli altri corridori sul lungo rettilineo finale. Bonifazio non vinceva da quasi un anno. Il suo unico successo da professionista in Italia era la Coppa Agostoni del 17 settembre 2014. «Ho lavorato molto durante l’inverno ma non avevo avuto ancora la mia occasione – ha detto Bonifazio – stamattina ero fiducioso di poter vincere e ci sono riuscito». Fuori dal podio, ma protagonisti di una buona prova, il palermitano Filippo Fiorelli e il ragusano Damiano Caruso arrivati rispettivamente al quarto e al quinto posto. Il neozelandese Finn Fisher Black, vincitore della prima tappa ieri ad Agrigento e arrivato oggi in gruppo, conserva la maglia giallorossa di leader della classifica generale. Domani la terza tappa porterà i corridori da Enna a Termini Imerese per 150 chilometri. Partenza da piazza Europa alle 11,30, arrivo a Termini Imerese in piazza Duomo.