«Se non paghi, ti taglio la gola». Arrestato parcheggiatore abusivo a Catania

Tentata estorsione, minacce gravi e arresto in flagranza. È finito in manette un 39enne, già noto alle forze dell’ordine per numerose sanzioni legate all’attività di parcheggiatore abusivo, dopo aver minacciato un poliziotto libero dal servizio con la frase: «Se non paghi, ti taglio la gola», accompagnata da un gesto esplicito con la mano.

Il fatto è accaduto lunedì mattina in via Carlo Felice Gambino, dove gli agenti delle motovolanti della questura hanno notato due uomini discutere animatamente. Avvicinandosi, hanno riconosciuto entrambi: da un lato un collega della polizia, fuori servizio; dall’altro, il parcheggiatore abusivo di origini straniere già più volte fermato per esercizio non autorizzato dell’attività.

Secondo quanto ricostruito, l’agente, appena parcheggiata l’auto, sarebbe stato avvicinato dal 39enne che gli ha imposto il pagamento del posteggio. Al rifiuto del poliziotto, l’uomo avrebbe reagito con minacce esplicite, persino dopo che l’agente si era qualificato. Determinante è stato l’arrivo delle volanti in transito che hanno bloccato il soggetto e proceduto al fermo per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo. All’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.