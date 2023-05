Allerta meteo arancione: a Catania niente scuola sabato, parchi e cimiteri chiusi

Alla luce dell’aggravamento delle condizioni di maltempo , delle previsioni meteo e dei probabili scenari meteorologici negativi, come misura straordinaria di emergenza il commissario straordinario Piero Mattei ha stabilito che sabato 20 maggio nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a Catania, vengano sospese le attività didattiche e pertanto «gli alunni non dovranno recarsi a scuola, per evitare i rischi connessi agli spostamenti. Rimarranno chiusi i parchi comunali, il giardino Bellini e i cimiteri».

Ai cittadini viene raccomando di prestare particolare attenzione a eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, di rami e alberi; di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua.