La scuola come «luogo che rende evidente la bellezza»: tra inclusività e innovazione

«Abbiamo bisogno di un luogo dove si renda evidente la bellezza»: è da questa frase di monsignor Francesco Ventorino che prende forma l’identità profonda dell’Istituto Ventorino, una scuola catanese che ogni giorno sceglie di educare mettendo al centro la persona. A raccontarlo è la dirigente scolastica Michela D’Oro, che guida con passione questa realtà promossa dalla Fondazione Ventorino, fortemente radicata nel territorio ma capace di guardare oltre, con una visione educativa inclusiva e innovativa.

Monsignor Ventorino, sacerdote, teologo e filosofo catanese, è stato figura centrale del movimento di Comunione e Liberazione in Sicilia. Educatore appassionato e autore di numerose opere sul tema del rapporto tra fede e ragione, ha dedicato la sua vita all’accompagnamento dei giovani, indicando nell’incontro con la bellezza un’esperienza fondativa per la crescita umana e spirituale. «La frase di don Ventorino non è uno slogan, ma una chiamata concreta – spiega D’Oro – Rendere visibile la bellezza nei volti e nei talenti di ciascun bambino, soprattutto in chi arriva da situazioni difficili». Per un’educazione che sia anche multiculturale.

In questa direzione è anche il progetto della scuola dell’infanzia Mammola, promossa e sostenuta dalla Fondazione Ventorino. Nata per accogliere i bambini provenienti da quartieri difficili e da famiglie in situazioni socio-economiche complesse, Mammola rappresenta un presidio sociale, un luogo di cura, di ascolto e di rinascita quotidiana. In un contesto spesso segnato da disuguaglianze educative, l’Istituto Ventorino intende rappresentare un modello alternativo e coraggioso. Un esempio concreto di come, anche in Sicilia, si possa fare scuola con uno sguardo ampio, radicato nella realtà ma capace di generare futuro.