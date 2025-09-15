Noto, tre giovani arrestati: scoperto arsenale con AK 47 e pistole mitragliatrici

Un diciottenne, un diciannovenne e un ventunenne sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Noto, in provincia di Siracusa, dopo essere stati trovati in possesso di un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e munizionamento da guerra.

I tre giovani sono stati notati nei pressi di un casolare disabitato. Gli investigatori della squadra mobile di Avola, insospettiti dai loro movimenti, hanno deciso di procedere a un controllo, che ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale nascosto all’interno dell’edificio. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire i collegamenti sul territorio dei tre arrestati. Dopo gli adempimenti di rito, i giovani sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Cavadonna.