Scoperto un arsenale in un garage a San Giovanni Galermo. Arrestato un pregiudicato

Un’articolata operazione per contrastare la detenzione illegale di armi clandestine e per fronteggiare lo spaccio di droga è stata eseguita dalla polizia nel popoloso rione San Giovanni Galermo, a Catania. In un garage sono state trovate armi e munizioni, nascoste, per non destare particolari sospetti, tra mobili, suppellettili e oggetti vari accatastati all’interno del box. Recuperato un kalashnikov, una pistola calibro 9×21 con matricola abrasa, quattro caricatori calibro 7,62 con 45 proiettili, altri due caricatori 7,62 vuoti, nove caricatori di vario calibro, anch’essi privi di proiettili, e ben 337 cartucce sfuse di vario calibro.

L’attenzione degli agenti di polizia sul garage è stata sollecitata dal cane antidroga Ares che ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Trovate quattro buste di marijuana di circa 900 grammi, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre a passamontagna e radioline ricetrasmittenti. I poliziotti hanno verificato che il garage si trovava nella disponibilità di un noto pregiudicato catanese di 30 anni che è stato arrestato. L’uomo è risultato residente in un appartamento adiacente al box e, per questa ragione, la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti, nascosti in un sottofondo creato all’interno di un mobile della cucina, la somma di 620 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e 22 cartucce dello stesso calibro di quelle rinvenute all’interno del garage, a dimostrazione di come le armi da fuoco e la droga trovata nel box si trovassero nella disponibilità dell’arrestato.

Sempre grazie al fiuto di Ares, i poliziotti hanno trovato nel vano ascensore di un condominio di via Ustica 27 grammi di cocaina, che è stata sequestrata, mentre due assuntori, con alcune dosi di marijuana, sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati. L’operazione coordinata dal commissariato Nesima ha permesso di controllare 112 persone, di cui 35 gravate da precedenti di polizia, e 47 veicoli, comminate numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada, dalla guida senza casco all’assenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la mancanza di revisione periodica, determinando il fermo amministrativo di un veicolo