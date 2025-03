Scoperto arsenale a Gela. Un 50enne custodiva pistole, fucili e munizioni

Sette pistole, due fucili e un migliaio di munizioni. Sono i numeri dell’arsenale scoperto dalla polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Le armi erano nascoste dentro un immobile nella disponibilità di un uomo di 50 anni che è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegittima di armi da fuoco e ricettazione. Dai primi accertamenti sembrerebbe infatti che alcune armi siano state in passato oggetto di furto, altre sembrerebbero presentare la matricola abrasa e, pertanto, da considerarsi clandestine. Adesso sarà compito delle forze dell’ordine accertare l’eventuale utilizzo delle armi in passati eventi delittuosi.