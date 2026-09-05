Scontro auto-camion sulla statale 115, tre giovani in codice rosso

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Grave incidente sulla statale 115 nella zona di Mazara del Vallo. Nello scontro tra un camion e una auto tre giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sono un ragazzo di 26 anni e due ragazze di 18 e 16 anni. Sono intervenuti i carabinieri ad eseguire i rilievi e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalla vettura.