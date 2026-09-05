Scontro frontale sulla statale Palermo-Agrigento: grave un bimbo di 5 anni

05/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo un bambino di 5 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale Palermo-Agrigento, nei pressi di Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 600 e una Fiat Sedici, che si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone.

Quattro feriti, due sono bambini

A bordo di una delle due vetture viaggiavano due bambini di 6 e 5 anni, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Di Cristina. Per il più piccolo, di 5 anni, la prognosi è riservata. Feriti anche due uomini, di 34 e 46 anni, trasportati rispettivamente all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla di Palermo. Gli automobilisti sono stati estratti dalle vetture dai vigili del fuoco. Nell’impatto alcuni frammenti delle due auto hanno colpito anche altri due mezzi che stavano transitando sulla statale. I conducenti sono rimasti illesi.

Indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e sequestrato entrambe le vetture. L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una delle due auto potrebbe avere invaso la carreggiata opposta, forse nel tentativo di effettuare un sorpasso.

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