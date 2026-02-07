Foto di carabinieri

Catania, in scooter contromano con la droga. Arrestato un 16enne

07/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sullo scooter contromano con droga e denaro. Un 16enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Catania con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno notato mentre percorreva contromano piazza Cavour in sella al mezzo a due ruote, guardandosi intorno come per assicurarsi di non essere seguito.

Il controllo dei carabinieri: aveva droga e soldi dello spaccio

Immediato è scattato il controllo e nascoste nello scooter i militari hanno trovato diverse dosi di marijuana, cocaina e 250 euro, denaro ritenuto compatibile con un’attività di spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto nel centro di prima accoglienza.

