Nel corso di un servizio di controllo in viale Kennedy, i carabinieri del nucleo investigativo hanno fermato un 27enne residente a Catania. Il comportamento particolarmente nervoso del giovane ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire l’accertamento procedendo a una perquisizione personale e del veicolo.

La cocaina nelle mutande e nella casa a Vaccarizzo

L’attività ha permesso di rinvenire due involucri di cocaina in pietra, per un peso complessivo di 164 grammi, nascosti negli indumenti intimi, oltre a 2.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A seguito del sequestro, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, situata nella zona di Vaccarizzo.

All’interno della proprietà, nascosti sotto le tegole del tetto di un gazebo, sono stati scoperti altri sette involucri di cocaina, per un peso complessivo di quasi un chilogrammo. Durante la perquisizione domiciliare sono stati inoltre sequestrati materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione, custoditi in un cassetto della cucina.

Complessivamente è stato sequestrato un chilogrammo di cocaina che, se immesso sul mercato, avrebbero fruttato oltre 50.000 euro alle organizzazioni criminali operanti sul territorio. Sulla base degli elementi raccolti, il 27enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.